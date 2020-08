14 augustus, de verjaardag van Larry Graham

Vandaag viert de Amerikaanse bariton, muzikant, tekstschrijver en producer Larry Graham, Jr. zijn 73e verjaardag. Hij begon als bassist bij Sly & the Family Stone, nadat de beroemde bandleider hem opviel op jonge leeftijd tijdens een concert met zijn moeder. Graham schopt het tot gewaardeerd bassist bij de New Power Generation van Prince, maar zijn beste werk is nog steeds dat als frontman van zijn eigen Graham Central Station.

Larry Graham de uitvinder

Larry Graham is de uitvinder van de slapping techniek, een manier van bas spelen die vooral bekend is geworden door Level 42’s frontman/zanger/bassist Mark King. In 2013 stond Graham nog op het podium van het North Sea Jazz festival met niemand minder dan Mark King, Prince en Carlos Santana. Bekijk hieronder de opnames.

Foto (c) Robert Tjalondo