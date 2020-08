Op dinsdag 1 september geeft Sef een intiem openluchtconcert inclusief diner in de prachtige tuin van Paradiso Noord – Tolhuistuin. Het navigatieadres is Tolhuisweg 3 in Amsterdam. Tijdens het diner zal Sef daarnaast zijn favoriete Bossa Nova platen draaien, die een grote inspiratiebron vormden tijdens het schrijfproces van zijn nieuwe album ‘El Salvador’.