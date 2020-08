Finntroll komt naar 013 en de Melkweg

Deze avond is een heerlijk avondje voor de liefhebber van folkmetal. Het Finse gezelschap Finntroll staat al vele jaren bekend staat als ‘s werelds beste folk/metal formatie die zich kenmerkt door hun combinatie van extreme metal en de Finse polka, ook wel Humppa genoemd. Met deze eigenzinnige stijl weet de band snelle, blije meezingers moeiteloos af te wisselen met death metal riffs. In september komt het eerste studio album sinds 2013 (!) uit en natuurlijk slaan de heren nederland niet over! Humppa!

Maar natuurlijk komen ze niet alleen. Er wordt een gegarandeerd feest gebouwd door de IJslandse metalband Skálmöld. In 2019 stond de band nog in het voorprogramma van Alestrom. We kunnen met zekerheid zeggen dat je op tracks als ‘Gleipnir’, ‘Niðavellir’ en ‘Móri’ is prima “skál!” schreeuwen. De avond wordt geopend door de jonge Canadese metalband Atavistia.

Finntroll staat op 19 maart in de Melkweg in Amsterdam en op 19 maart in 013 in Tilburg op het podium.