Stevie Ann Live bij Markant Uden

Op 18-jarige leeftijd brak ze door onder de naam ‘Stevie Ann’. Ze speelde o.a. op Pinkpop en bracht een prachtig Engelstalig debuutalbum uit. Tegenwoordig schrijft en zingt Stephanie Struijk onder haar eigen naam Nederlandstalige liedjes. Op zondag 30 augustus treedt ze op in Markant Uden.

Persoonlijk en Nederlandstalig

Met haar liedjes vertelt Stephanie Struijk persoonlijke verhalen. Dat deed ze al in haar Engelstalige nummers, maar misschien nog wel meer in haar Nederlandstalig werk. Daarmee begon ze in 2016, toen ze samen met Daniël Lohues (o.a. zanger van Skik) een roadtrip maakte door Amerika. Tijdens hun reis van Los Angeles naar Minneapolis werd duidelijk dat ze haar persoonlijke verhalen het best kon vertellen in haar eigen taal. Uit die verhalen kwamen teksten opborrelen over het maken van een nieuw begin, een verlangen naar thuis en de magie van geluksmomenten.

Nieuw album

Haar nieuwe album, dat Fijn zo gaat heten, komt later dit jaar uit en ook op deze plaat zingt ze in haar moerstaal. Hierop gaat ze verder op de ingeslagen weg. Soms blikt ze dromerig terug naar vroeger, soms zijn er verhalen die verder willen en af en toe laat ze tijd heel even stil staan.

Coronaproof genieten

Tijdens haar optreden op zondag 30 augustus in Club 1.5 in theater Markant speelt Stephanie Struijk een dwarsdoorsnede van haar inmiddels indrukwekkende repertoire. Daarbij zullen nummers van haar aankomende album ook niet ontbreken. In Club 1.5 wordt rekening gehouden met alle 1,5 meter-richtlijnen en zijn andere coronamaatregelen, zoals geadviseerd door het RIVM, van kracht. Zo kun je die avond zorgeloos en coronaproof genieten van de prachtige muziek van Stephanie Struijk.