Sam Times komt naar POPEI

POPEI presenteert elke zondag gratis live muziek van talentvolle singer-songwriters. Zondag 23 augustus is het de beurt aan Sam Times. Hij zal tussen 15.00 en 17.00 uur een aantal sets spelen in een intieme setting, bij mooi weer op het terras of anders in het café.

Sam Times is een songwriter uit Eindhoven, hij speelt piano en gitaar en zingt eigen teksten. Met een sterke inspiratie in zijn rugzak van moderne artiesten als Ben Howard en Arctic Monkeys, maar ook oude legendes als Pixies en The Velvet Underground, maakt Times muziek die moeilijk in een genre te plaatsen valt. Op achttien jarige leeftijd is hij nu zo’n drie jaar actief in de Brabantse songwriters scène. Sinds een jaar heeft Times een band achter zich staan, maar deze zondag komt hij weer ‘ouderwets’ in z’n eentje. Heerlijk genieten!

Hij bracht onlangs z’n debuut-EP ‘What’s Going On’ uit en deze bevat stevige alt-rock, jazzy pianowerk, gevoelige ballads, of een combinatie van deze stijlen, eveneens als het gros van Times’ werk. Ondanks de uiteenlopende genres, blijft het werk van Sam Times coherent door de nadruk op de verhalende, filosofische teksten, gezongen met een herkenbaar en emotioneel stemgeluid. Eind 2019 stond Sam Times met zijn band op het grote podium van de Cacaofabriek in Helmond als support voor de Starduster.