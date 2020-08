7 augustus, de verjaardag van Bruce Dickinson

Bruce Dickinson wordt vandaag alweer 62 jaar. Op 7 augustus 1958 werd hij in het Engelse Worksop geboren. Dickinson is bekend als leadzanger van de heavymetalband Iron Maiden, maar is ook piloot, (radio)presentator, auteur, acteur, marketing director en doctor honoris causa in de muziekwetenschappen. In 1981 ging Dickinson in op de uitnodiging van Steve Harris om lid te worden van Iron Maiden. In 1993 verliet Bruce Dickinson Iron Maiden om aan een solocarrière te werken, maar in 1999 keerde hij terug bij de band waar hij tot op heden de zanger is, naast zijn solocarrière.

Na de reünie bracht hij de albums ‘Brave New World’, ‘Dance Of Death’, ‘A Matter of Life and Death’ en ‘The Final Frontier‘ uit. Hij presenteerde voor Discovery Channel het programma “Flying Heavy Metal” over verkeersvliegtuigen, en hij heeft in Engeland op hoog niveau geschermd, hij heeft zelfs ooit nog aan de kwalificaties van de Olympische Spelen meegedaan.

Bruce Dickinson is ook piloot en heeft zijn eigen vliegtuig. Tegenwoordig vliegt hij voor de Britse charter Astraeus. Aangezien Dickinson ook bevoegd is grotere vliegtuigen zoals Boeings te besturen, vloog hij voor een aantal tours en nu vliegt hij voor de huidige Iron Maiden-tour, de ‘The Final Frontier World Tour’, de band naar de optredens in een Boeing 757, die ‘Ed Force One’ wordt genoemd, naar de mascotte van Iron Maiden.