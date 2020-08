Massada komt naar het Parkstad Limburg Theater

Latijns-Amerikaanse ritmes, percussie en Latin rock in een Moluks jasje: de Nederlands-Molukse band Massada introduceerde in de jaren 70 een totaal nieuwe sound in ons land. In 1979 waren ze de openingsact van Pinkpop, toen nog in Geleen.

Ook nu nog zijn de optredens van de band onder leiding van Johnny Manuhutu en percussionist Nippy Noya spectaculair. Dat wordt swingen op opzwepende ritmische muziek en bekende Massada-hits, zoals ‘Latin Dance’ en ’Sajang é’.

Massada staat op 21 november in het Parkstad Limburg Theater Heerlen.