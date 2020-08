Bambara naar Paradiso

Bambara staat garant voor genadeloze postpunk met donkere gitaarriffs en noisefragmenten. De band uit Brooklyn maakte de afgelopen jaren al behoorlijk wat kilometers, maar met de release van het derde album ‘Shadow On Everything’ uit 2018 werden ze echt onontkoombaar voor liefhebbers van het genre.

IDLES-frontman Joe Talbot zei in het jaar van verschijnen dan ook: “The best thing I heard last year was easily Bambara”. Begin 2020 kwam de band met het vierde album ‘Stray’, naar eigen zeggen zowel hun meest experimentele als toegankelijke album tot nu toe.

Bambara staat op 20 maart in Paradiso.