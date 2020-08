Hartman komt met eerste singe ‘Nao Hoes’ met Stephanie Struijk en Daniel Lohues

Hartman is de creatieve uitlaatklep van Harm Timmermans, een vrolijke frontman die is afgestudeerd aan de Rockacademie. Met zijn voorgaande bands speelde de goedlachse krullenbrol op onder meer de Zwarte Cross, Paaspop, Lowlands en Sziget. Inmiddels loopt het ook met zijn huidige band Hartman storm, want Concert At Sea, Royal Park en Paradiso hebben al van deze energieke Nederpopsensatie mogen proeven.

Hartman zal met het uitbrengen van ‘GOUD’ beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Deze op 16 oktober te verschijnen eerste langspeler van de Nederpopformatie kent tien kersverse liedjes. Ze zijn geheel door zanger/gitarist Harm Timmermans opgenomen, geproduceerd en gemixt. Daarbij kreeg hij hulp van enkele topmuzikanten, onder wie Henny Vrienten, Stephanie Struijk en Daniël Lohues.

Bij het schrijven en produceren van ‘GOUD’ heeft zanger/multi-instrumentalist Harm tips uit de eerste hand gekregen van popidool en liedjesconnaisseur Henny Vrienten, natuurlijk vooral bekend als bassist/zanger van Doe Maar. Wat minder bekend is, is dat Harm en Henny ook in het dagelijks leven nauw met elkaar samenwerken, waarbij Harm onder andere als Vrientens persoonlijke engineer functioneert. Voor Hartmans debuut album zijn de rollen echter omgedraaid en is het juist Henny die Harm muzikaal assisteert, door de koortjes van het nummer ‘Hartenbreker’ in te zingen.

Eveneens bijzonder op ‘GOUD’, is het in het Limburgs gezongen nummer ‘Nao Hoes’. Hierin bezingen Harm en Stephanie Struijk (voorheen Stevie Ann) hun heimwee naar hun gezamenlijke Limburgse roots. Ook heeft Daniël Lohues zijn medewerking aan deze song verleend, door een geweldige gitaarsolo op te nemen die het nostalgische gevoel alleen maar versterkt. ‘Nao hoes’, de eerste single van ‘GOUD’ is hét bewijs dat Hartman van wanten weet!