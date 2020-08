3 augustus, de verjaardag van James Hetfield

James Hetfield, geboren op 3 augustus 1963, is de zanger en slaggitarist van de Amerikaanse metalband Metallica. James Hetfield wordt vandaag alweer 56 jaar. Hij richtte samen met drummer Lars Ulrich in 1981 Metallica op. Lars plaatste in een lokale krant een advertentie, Hetfield reageerde. Toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten liep het bijna op een fiasco uit. James vond Lars maar een matige drummer, dit vanwege het feit dat Lars een slecht drumstel bij zich had. Zodra Lars de bekkens van zijn drumstel aanraakte, vielen ze steeds op de grond. Lars overtuigde James uiteindelijk om samen een band te beginnen, toen Lars een plaats kreeg aangeboden voor een nummer op een Metal compilatiealbum (‘Metal Massacre’).

Metallica groeide uit tot een van de succesvolste metalbands uit de Verenigde Staten. De band heeft sinds zijn ontstaan meer dan 100 miljoen exemplaren van haar albums verkocht, waarvan het laatste studio album in 2016 uitkwam onder de naam ‘Hardwired… to Self-Destruct’.