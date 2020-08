Mumford & Sons brengen demo van ‘Forever’ op vinyl uit

Mumford & Sons deelde eerder al een van de originele opnames van het laatste album ‘Delta’, namelijk de ‘Forever (Garage Version)’. Sinds vrijdag 31 juli is deze versie ook op gelimiteerd 7″ wit vinyl verkrijgbaar met als B-kant de track ‘Friend Of The Devil’.

Het nummer werd oorspronkelijk een paar jaar geleden geschreven toen de band begon met het schrijven van hun derde album ‘Wilder Mind’. Het is een voorbeeld van de reis die een nummer kan maken van een rauwe live-opname ‘s avonds laat tot het meer reflecterende, fakkelende nummer dat het enkele jaren later op ‘Delta’ werd.

Deze demo-opname werd bijna volledig live opgenomen in de thuisstudio in de garage van Aaron Dessner (The National) in Brooklyn en werd onlangs herontdekt tijdens het doorzoeken van een aantal opname-archieven tijdens de Corona-lockdown.