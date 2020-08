Billie Eilish werkte in coronatijd met broer Finneas aan ‘My Future’

Na haar uiterst succesvolle debuutalbum ‘When We All Fall Asleep Where Do We Go?’ uit 2019 volgde in februari van 2020 het nummer ‘No Time To Die’. Het liedje was bedoeld als de titeltrack van de gelijknamige James Bond film en werd zorgvuldig getimed in de aanloop naar de lancering van de blockbuster in wording. Alleen… de film kwam niet uit. Door de coronacrisis is de release van de film opgeschort en staat die nu gepland voor november van 2020.

Gelukkig is Billie niet het type om stil te zitten en dus maakte de 18-jarige Billie tijdens de lockdown nieuw materiaal. Het donderdagavond uitgekomen ‘My Future’, dat eerder deze week al werd aangekondigd via social media, is een scherpe en persoonlijke overpeinzing van de zangeres. Haar broer en muzikale steun en toeverlaat Finneas nam ook voor dit nummer de productie voor zijn rekening.