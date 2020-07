Ook Michael Prins bij Zomer op het Fort

Zomer op het Fort heeft singer-songwriter Michael Prins toegevoegd aan de toch al indrukwekkende line-up. Prins is een klassieke songwriter en niet voor niets bewonderaar van John Lennon, Joni Mitchell en Jeff Buckley. Hij is altijd op zoek naar de essentie van een song, waarmee de emotie het best tot zijn recht komt. Nederland leerde hem kennen in 2013, toen hij in de finale van de allereerste editie van TV-programma Beste singer- songwriter van Nederland publiekslieveling Maaike Ouboter versloeg. Na jarenlang intensief poppodia bespeeld te hebben, trok hij het laatste jaar met veel succes langs de Nederlandse theaters.

Naast Prins staan onder andere Judy Blank, Marcel de Groot, Blue Grass Boogiemen, Anne Soldaat, Scarlet Stories, Van Piekeren, Zoetwater, Thailo en Florian Wolff op de verschillende podia van het festival. Bovendien zorgen theatermaakster Laura Groeneveld en cabaretier Pieter Jouke voor de nodige afwisseling in het programma.

Zomer op het Fort is op zondag 30 augustus en speelt zich af op het tweehonderd jaar oude Fort Jutphaas, een eiland in het oosten van Nieuwegein. Het evenement is zo ingericht dat het volledig voldoet aan de speciale veiligheidsnormen van deze tijd. Achttien groepen van ongeveer dertig bezoekers beleven een volledig verzorgde culturele reis van ruim drie uur over het historische terrein. Elke groep bezoekt vier van de acht ‘speelplekken’ om een intiem optreden van een half uur bij te wonen. De podia liggen midden in de natuur, verspreid over het historische eiland.