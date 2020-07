Extra show van Ellen ten Damme in Burgerweeshuis

Ellen ten Damme brengt een speciaal ingelaste energieke show Allez-Hop! samen met vier muzikanten van muziekensemble The Magpie Orchestra met wie ze voorjaar 2021 de theaters langs reist met het programma Casablanca.

Allez-Hop! is een muzikale ode aan de chansonniers en topentertainers van de vorige eeuw, overgoten met een vleugje mystiek vanuit de oude culturen. Zo komen onder andere de prachtige liedjes van Charles Aznavour, Bertold Brecht, Edith Piaf en Marlene Dietrich voorbij, maar ook van artiesten als Natacha Atlas, Fairuz, Indila en Josephine Baker. Ellen ten Damme is een topentertainer die ook een klein publiek weet te verrassen met haar stem, kostuums, circusacts en verhaal. Ellen ten Damme is variété pur sang!

De avondshows van Ellen ten Damme op 23 augustus zijn helemaal uitverkocht. Maar niet getreurd de late beslissers of net terug van vakantiegangers kunnen nog naar de matinee show om 16.00 uur.