Matthews’ Southern Comfort in de tuin van De Amer

De muzikale carrière van Iain Matthews (Scunthorpe, 1946) beslaat al ruim een halve eeuw, maar hij staat nog lang niet op de rem. Hij debuteerde in 1966 met Pyramid, daarna volgde het befaamde Fairport Convention en vervolgens was het moment gekomen voor Matthews Southern Comfort. Onder deze naam scoorde Iain Matthews een hit met het door Joni Mitchell geschreven Woodstock. Na een korte soloperiode richtte hij met Plainsong een nieuwe band op, die één album afleverde. Matthews emigreerde daarna naar Amerika, bracht zonder veel succes soloalbums uit, stopte twee jaar en pikte de draad weer op na een reünieconcert met Fairport Convention.

Ook ging hij weer albums uitbrengen, soms solo, soms met Plainsong. Ondertussen woont Matthews al bijna 20 jaar in het Limburgse Horst en dook in 2011 de naam Matthews Southern Comfort weer op. De huidige line-up bestaat naast de naamgever uit BJ Baartmans (gitaar), Bart de Win (toetsen) en Eric de Vries (gitaar), die meestal de tweede stem zingt. In mei van dit jaar verscheen een nieuw album, The New Mine, dat een warm welkom kreeg.

Zaterdag 8 augustus geven Iain Matthews en zijn Southern Comfort een dubbelconcert in de tuin van De Amer. De concerten duren een uur met toegift. ’s Middags begint het concert om 16.00 uur, ’s avonds om 19.30 uur.