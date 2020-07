29 juli, de verjaardag van Geddy Lee

Maar een klein aantal bassisten zijn zó invloedrijk als Rush’s Geddy Lee, geboren als Gary Weinrib op 29 juli 1953 te Toronto, Canada. Vandaag viert Geddy Lee zijn verjaardag. Als tiener begon hij met basspelen en haalde zijn inspiratie van bassisten als John Entwistle (The Who), Jack Bruce (Cream), en John Paul Jones (Led Zeppelin). Lee ontmoette gitarist Alex Lifeson en drummer John Rutsey en richtte Rush op. De band is zeer succesvol geworden in het progressieve hard rock genre, eerder speelden ze blues rock a la Led Zeppelin, dit is te horen op hun debuut album ‘Rush’ (1974).

Een jaar later vertrok Rutsey en werd vervangen door Neal Peart waardoor de muzikale richting van Rush drastisch wijzigde. Na een paar succesvolle albums bracht Rush in 1976 het album ’2112′ uit, dit na een lange periode van eindeloos touren. Alle Rush’ albums verkochten beter dan hun voorgangers (prog metal classics als A Farewell to Kings, Hemispheres, Permanent Waves), en toen ze in 1981 ‘ Moving Pictures’ uitbrachten was de band ondertussen een van de grootste rockbands ter wereld. Gedurende de jaren ’90 keerde de band terug naar hun oude geluid met albums als ‘Counterparts’ (1993). Wereldwijd speelden ze in volle stadions tot de band in 1997 besloot om een pauze in te lassen. Na ‘Vapor Trails’ (2002), ‘Feedback’ (2004), ‘Snakes & Arrows’ (2007) verscheen in 2012 hun 20e studio album ‘Clockwork Angels’.

Begin dit jaar overleed drummer Neal Peart op 67-jarige leeftijd aan een hersentumor.