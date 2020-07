Eivør kondigt nieuw album ‘Segl’ aan

De Faeröerse electro-folkpopartiest Eivør brengt in september haar nieuwe album ‘Segl’ uit. Het album bevat coproducties van Dan Heath (Lana Del Rey) en een bijdrage van Ásgeir. ‘Segl’ is het vervolg op Eivør’s veelgeprezen album ‘Slør’ uit 2017 dat haar commercieel debuut op gang bracht. Eivør werkt momenteel aan de soundtrack van de Netflix-serie ‘The Last Kingdom’ en haar muziek werd eerder ook gebruikt voor de series ‘Homeland’ en ‘Game Of Thrones’ als wel in de populaire videogames ‘Metal Gear Survive’ en ‘God of War’. Op 28 oktober staat Eivør in Paradiso-Noord, mits de situatie het toelaat.

Eivør Pálsdóttir is perfect afgestemd op de woeste wisselvalligheden van de natuur. Eivør is geboren en getogen in Syðrugøta, een kleine gemeenschap op een van de noordelijke Faeröer. Ze groeide op omringd door het winderige landschap van de Noord-Atlantische Oceaan, een achtergrond die de elementaire elektronica die ze maakt sterk heeft beïnvloed. Op nummers als ‘Tides’ & ‘Fog Banks’ zijn thema’s als liefde en ouder worden gekoppeld aan de primitieve omgeving van haar jeugd; ze schreef ‘Into The Mist’ over die keer dat ze als kind verdwaalde op de lokale berg, Støðlafjall.

Haar komende album ‘Segl’ – Eivør’s negende sinds haar debuut op 17-jarige leeftijd – bouwt voort op deze motieven en onderzoekt de reizen die we ondernemen, zowel metaforisch als fysiek. De titel ‘Segl’, dat in het Nederlands ‘zeilen’ betekent, verwijst naar ons verlangen naar groei en richting en de rol van het lot. “Je moet je eigen zeil hijsen”, merkt Eivør op; “Maar je kunt de wind niet beheersen.” ‘Segl’ onderzoekt de navigatie tussen de zachte en scherpe randen van het leven – de balans die moet worden gevonden tussen kracht en kwetsbaarheid, donker en licht. “Hoe vind je rust in de chaos?”

Eivør’s album ‘Segl’ is verkrijgbaar vanaf 18 september.