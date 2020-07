20 juli, de verjaardag van Carlos Santana

20 juli 1947 werd in het Mexicaanse Autlán de Navarro een gitarist geboren die zonder enige twijfel uitgroeide tot de best verkopende Mexicaanse muzikant die er tot op heden is geboren; Carlos Santana. De inmiddels legendarische gitarist startte zijn muziekcarrière al vroeg en verhuisde in 1960 met zijn familie naar San Fransisco, om daar professioneel gitarist te worden, als leider van de band die zijn naam kreeg: Santana.

Naast Santana treed Carlos Santana regelmatig op met andere artiesten, zoals John Lee Hooker (met wie hij ‘The Healer’ opnam), Willy Nelson, Buddy Miles, Rob Thomas (‘Smooth’) en op North Sea Jazz 2013 nog met Larry Graham. In zijn carrière won hij 10 Grammy Awards en 3 Latin Grammy Awards. Carlos Santana wordt vandaag 73 jaar.