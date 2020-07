Duffhues komt naar Willem Twee

Ongrijpbaar kunsttalent. Zo wordt Niels Duffhues door velen treffend geportretteerd. Als filmmaker, musicus en auteur realiseert hij uiteenlopende kunstuitingen vanuit een circulaire grondgedachte. Hij leeft, werkt en creëert volgens de overtuiging waardevolle emoties en indrukken – ooit tot hem gekomen middels boeken, muziek, films, kunst en verhalen – terug te geven aan de medemens. Gekanaliseerd door middel van een reeks authentieke uitgaves, expo’s en belevenissen weerklinkt hierin niet zelden Duffhues’ visie op het aardse bestaan, dwars tegen alle conventies in.

In zijn werk schept hij veelal een tragische wereld, ingegeven door het idee dat de mens een tragisch wezen is. Een wezen dat in staat is om te reflecteren, te verlangen, ontevreden te zijn en daarnaar te handelen. Het resultaat is een wereld waarin het mooie en het gruwelijke naast elkaar bestaan, maar waarin de tragiek overheerst. In Duffhues’ werk zit de esthetiek aan de duistere kant. En juist daarin wordt het beeld van schoonheid gezocht. De kant van het licht waar alles mooi, positief en schone schijn is, wordt hierbij zoveel mogelijk weggedrukt.

Parallel aan het duistere streeft hij zoveel mogelijk naar poëtische kunst en keert zich daarbij af van het conventionele én het rationele. “Kunst is krachtiger dan de realiteit, omdat het iemand dieper weet te raken dan wat waargenomen kan worden”, aldus Duffhues. Het poëtische geeft een zekere gelaagdheid aan zijn uitingen.

Met het cineconcert Darkened AV-poetics neemt Duffhues je mee in een audiovisuele livebeleving, een traag voortschrijdende tijdzone waarin op eigenzinnige, donker-filosofische wijze verbanden worden gelegd tussen beeld, muziek, soundscapes en gesproken mantra’s. Verwacht een louterende totaalervaring waarbij je als bezoeker voor even wordt losgetrokken van de dagelijkse waanzin. Grote thema’s zoals existentialisme en ook de ‘voortgangsmythe’, de oneindige technologische vooruitgang die een illusie van maakbaarheid weerspiegelt, blijven hierbij niet onaangeroerd.

Duffhues’ typerende aardsheid klinkt niet alleen door in thematiek en atmosfeer, maar ook in klankkleur, waarin grondtonen van doomblues en drone doorklinken. Laat je meevoeren door een compilatie van korte films, samengesteld als setlist, met een live soundtrack van gitaar en harmonium. De cineconcerten zijn voor Duffhues een manier om met de wereld te communiceren, gebracht als synthese; een cinematische muziekbeleving. Duister, melancholisch, hypnotiserend en onderhuids. Op 21 augustus staat Duffhues tweemaal in Willem Twee in Den Bosch.