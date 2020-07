Benedict Cork komt naar de Melkweg

De Britse singer-songwriter Benedict Cork mixt klassieke piano met oprechte storytelling. Na een residency in de befaamde Londense studio Fiction Studios was hij support voor onder andere Tom Walker, Emily King en speelde hij naast Stevie Wonder en Lionel Richie tijdens het British Summertime Festival vorig jaar. Zijn veelbelovende EP Piano Tapes Volume Tapes II verscheen onlangs en de tweede single ‘One Last Song’ is zijn nieuwste ballad.

Benedict Cork staat op 3 december in de Melkweg in Amsterdam.