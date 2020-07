De Kift speelt in Openluchttheater De Goffert

De Kift is wars van de perfectie. Met hakkende gitaren, schetterend koper en gammele speelgoedpiano’s vindt het collectief zichzelf telkens weer opnieuw uit in een magische mix van Duitse Krimi muziek, elektroblues, hoekige tango’s en wiegende walsen voor breekbare dromen. Alles gebracht met tomeloze energie, intimiteit, weemoed en euforie. Met daarnaast een danige dosis gecontroleerde chaos zowel op plaat als op het podium. Met Nederlandstalige liedteksten die zijn samengesteld uit de wereldliteratuur.

Het nieuwe album ‘Hoogriet’ verscheen dit voorjaar en bestaat uit veertien spiksplinternieuwe, feestelijke dans-, wals-, en treurnummers. Samen met oude en nieuwe vrienden vormt dit twaalfde album een markering in de tijd waarin alle inspiratiebronnen van de afgelopen drie decennia samenkomen. Frontman Ferry Heijne heeft in de aanloop van het schrijven meters multomappen doorgebladerd met verzameld maar nog ongebruikt inspiratiemateriaal. Oude liefdes, zoals regisseur Aki Kaurismäki, trompettist Louis Armstrong en Belgische zanger Jacques Brel, keken tijdens het maakproces over zijn schouder mee. Maar ook zijn ditmaal voor het eerst bevriende gastmuzikanten uitgenodigd mee te schrijven aan de muziek, onder wie Rocco Ostermann & Wout Kemkes, (Donnerwetter) en Marc Koppen & Onno Kortland (Stuurbaard Bakkebaard).

De veelkoppige poëtische fanfare-punkband De Kift komt naar Openluchttheater De Goffert op zaterdag 19 september.