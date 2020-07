Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Backstreet Boys.

In de laatste week van februari 2019 gaven The Backstreet Boys een optreden tijdens het Viña del Mar International Song Festival in Chili. Het concert, dat gehouden werd in het Quinta Vergara Amfitheater bevatte een groot aantal hits van de band, waaronder ‘Larger Than Life’, ‘Show Me The Meaning Of Being Lonely’, ‘I’ll Never Break Your Heart’, ‘Quit Playing Games (With My Heart)’, ‘As Long As You Love Me’, ‘I Want It That Way’ en ‘Everybody, Backstreet’s Back’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Backstreet Boys live @ Viña del Mar, Chili (2019).