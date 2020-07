14 juli, de verjaardag van Milow

Jonathan Vandenbroeck zag voor het eerst het levenslicht op 14 juli 1981 in Borgerhout, België. Bij ons is de Belgische singer-songwriter bekend onder de naam Milow, hij wordt beschouwd als een van de meest succesvolle zogeheten “DIY” muzikanten in Europa. “DIY” staat voor “Do It Yourself”, Millow is dus een muzikant die alles zelf doet. Milow bracht zijn debuutalbum getiteld ‘The Bigger Picture’ uit in 2006 op zijn eigen platenlabel Homerun Records.

De vierde single komende van dat album, ‘You Don’t Know’, werd in 2007 een van de grootste Belgische hits. Het album ‘The Bigger Picture’ stond daar 110 weken in de album hitlijsten. Echter, met het album ‘Coming of Age’ (2008) – in 2009 uitgebracht onder de titel ‘Milow’ – lukte het hem pas om commercieel Europees succes te behalen. Het album behaalde de top tien in veel Europese landen. De single ‘Ayo Technology’ zorgde voor Milow’s grote internationale doorbraak. ‘Ayo Technology’ behaalde de eerste plaats in Nederland, Zweden, Denemarken, Zwitserland en België. Milow mocht voor de single diverse platina- en gouden platen in ontvangst nemen.