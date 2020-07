Een goed deuntje is niet alleen iets om de ruimte mee te vullen, een goed deuntje kan een heel eigen leven leiden dat is gecomprimeerd in woorden, melodie en hartslag. Met deze gedachte in het achterhoofd betreedt Georgia Barnes het podium achter haar indrukwekkende zeshoekige drumstel; ze verzoent de ritmiek van clubmuziek de met de schwung en showmanship van een rockster.

Als dochter van Leftfield’s Neil Barnes heeft de in Londen gevestigde producer, songwriter en multi-instrumentalist een aangeboren honger naar de baanbrekende geluiden binnen de elektronische muziek, of het nu de Cybotron-beweging is of Chicago house. Op haar uitstekende doorbraak ‘Seeking Thrills’ giet Georgia deze stromingen binnen de kaders van de hedendaagse pop.

Georgia komt naar Rotown op 2 mei 2021.