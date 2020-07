4 juli, de verjaardag van Bill Withers

Op 4 juli 1938 werd de Amerikaanse soulzanger Bill Withers geboren in Slab Fork, West Virginia, USA. Na 12 jaar Marine-dienst verhuisde Withers in 1967 naar Los Angeles, ging bij Boeing werken en nam in de tussentijd enkele demo’s op, waarna hij in 1970 bij Sussex Records een contract mocht tekenen.

Zijn debuutalbum ‘Just as I am’ bevatte al direct een klapper van een hit: ‘Ain’t no sunshine’ en de carrière van Withers kon al direct niet meer stuk, hoewel het tot 1978 duurde alvorens hij weer zo’n grote hit scoorde met het minstens zo zwoele ‘Lovely Day’. Drie jaar later scoorde hij zijn grootste hit ‘Just the two of us’, dat hij samen met Grover Washington Jr. opnam.

Bill Withers trad met onder anderen James Brown en BB King op in het voorprogramma van het beroemdste boksduel uit de geschiedenis: Mohammed Ali vs. George Foreman, in Zaïre, in 1974. Bill Withers stopte zijn imposante carrière in de jaren ’90, nadat hij in 1985 al uit frustratie was gestopt met het schrijven van nieuwe nummers. Bill Withers overleed op 30 maart 2020 op 81-jarige leeftijd.