Roxeanne Hazes naar de Tolhuistuin

Roxeanne Hazes brak in 2017 door met haar Edison-bekroonde debuutalbum ‘In Mijn Bloed’ met daarop onder meer haar single ‘Ik Was Toch Je Meisje’. Sinds de release is het hard gegaan voor de zangeres. Zo werd ze verkozen tot huisband van De Wereld Draait Door, ontving ze een MTV Best Dutch Act nominatie en speelde Roxeanne met haar band door het hele land. Haar tours brachten haar onder meer uitverkochte shows in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Zwolle, Rotterdam en Den Haag.

De carrière van Roxeanne Hazes bestrijkt al een veelzijdig decennium. Tien jaar waarin ze, middels vele honderden optredens en de steevast uitverkochte Holland Zingt Hazes concerten, Nederland en België verblijdde met haar vaders muziek. In die jaren groeide ‘Dochter Dre’ als mens en artiest. Drie jaar geleden begon Roxeanne Hazes met het schrijven aan haar eigen muziek: “Ik merkte dat het begon te kriebelen. Dat ik behoefte kreeg aan een nieuwe creatieve uitlaatklep waarin ik mijn ideeën, gevoelens en creativiteit kwijt kan. Mijn vaders muziek is en blijft altijd de basis, en met mijn eigen muziek kan ik nu ook een andere kant laten zien.”

Op vrijdag 21 augustus geeft Roxeanne Hazes een intiem openluchtconcert inclusief diner in de prachtige tuin van Paradiso Noord – Tolhuistuin. Het navigatieadres is Tolhuisweg 3 in Amsterdam.

Dit concert vindt plaats tijdens een diner in de tuin, verzorgd door de chefs van Restaurant THT. De kosten voor toegang tot het concert en het diner zijn €50 (incl. servicekosten). Drankjes dien je ter plekke af te rekenen. Heb je een voedselallergie of een speciale dieetwens? Laat dit alsjeblieft tijdig weten via info@tht.nl.