Claw Boys Claw komt naar Paradiso

Er zijn maar weinig Nederlandse bands die live met zoveel vuur spelen als Claw Boys Claw. Het wordt tijdens deze speciale coronaproof-optredens dan ook een hele uitdaging om te blijven zitten. Verwacht een mix van oude nummers die nooit live gespeeld zijn, nieuwe nummers van het aankomende album en natuurlijk zogenoemde “best of” nummers.

Claw Boys Claw maakt al jarenlang een afwisselende mix van rauwe, vuige, lyrische en psychedelische rock. De karakteristieke frontman Peter Te Bos en gitaarvirtuoos John Cameron vormen sinds 1983 de spil van de band. In die tijd brachten de Amsterdammers meer dan tien platen uit en later dit jaar verschijnt de opvolger van het in 2018 verschenen ‘It’s Not Me, The Horse Is Not Me, Part One’. Op het podium maken drummer Jeroen Kleijn en bassist Marcus Bruystens de bezetting compleet.

Claw Boys Claw staat zaterdag 29 augustus 2020 in Paradiso.