Vijf decennia James Brown samengebracht op ‘Collected’

Ze noemen je niet zomaar The Hardest Working Man In Showbusiness. Dat is een titel die je moet verdienen en dat deed James Brown met zijn tomeloze inzet dan ook dubbel en dwars. De soullegende was een knetterend vat buskruit op een podium en gaf zijn publiek waar voor zijn geld. Zijn fans vielen voor zijn energieke presentatie, die ook goed te horen was in veel van zijn nummers, waaronder ‘I Got You (I Feel Good)’, ‘Sex Machine’ en ‘This Is A Man’s World’.

Brown was met zijn muziek een inspiratiebron voor vele artiesten en wordt gezien als een van de grondleggers van de funk. Zijn muzikale nalatenschap is nu samengebracht op de 3CD set ‘Collected’, bestaande uit zevenenzestig nummers die allemaal in hun originele versie te horen zijn. Later deze zomer verschijnt er ook een 2LP versie van ‘Collected’ via ‘Music On Vinyl’.