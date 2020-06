Johnny Cash’s jaren bij Mercury Records opnieuw te beluisteren

Hoewel zijn naam en faam nog ver na zijn overlijden in 2003 doorklinken, is het materiaal dat de legendarische countryster Johnny Cash tussen 1986 en 1991 bij Mercury Records maakte vaak onderbelicht gebleven. Daar komt nu verandering in met de release van de omvangrijke verzamelbox ‘The Complete Mercury Recordings 1986 – 1991’ en een nieuw greatest hits album, ‘Easy Rider: The Best of The Mercury Recordings’.

‘The Man In Black’, zoals de bijnaam van de vaak stemmig zwart geklede Cash luidde, maakte vanaf midden jaren vijftig furore met zijn countrymuziek en zijn kenmerkende diepe stemgeluid. Zijn populariteit was immens en Cash groeide uit tot een icoon voor de countrymuziek met nummers als ‘I Walk The Line’, ‘Ring Of Fire’ en ‘Folsom Prison Blues’. Zijn rebelse aard en optredens voor gevangenen in gevangenissen als Folsom State Prison en San Quentin droegen bij aan zijn reputatie. Pas na zijn huwelijk met June Carter kalmeerde Cash en bekeerde hij zich tot het christelijke geloof. Hij bracht nadien meer gospelmuziek uit en schreef ook enkele boeken over het geloof. Zijn muzikale carrière dreigde in het slop te raken.

Zijn contract bij Mercury was het begin van de opleving die zijn carrière aan het einde van zijn leven doormaakte. Op ‘The Complete Mercury Recordings 1986 – 1991’ werkt Cash samen met andere country en rock&roll legendes, zoals Roy Orbinson, Waylon Jennings en Jerry Lee Lewis. En ook Paul en Linda McCartney, The Everly Brothers en Emmylou Harris zijn te horen op de verzamelbox.