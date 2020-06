28 juni, de verjaardag van Ray Slijngaard (2 Unlimited)

28 juni 1971 was de geboortedag van Ray Slijngaard, de mannelijke helft van het in de jaren ’90 extreem populaire duo 2 Unlimited. Van 1991 tot en met 1996 vormde hij met Anita Doth het eurodance-duo, dat succes had over de hele wereld. Na 2 Unlimited richtte Ray zich op een eigen platenlabel en een solo-carrière, die flopte.

Slijngaard is een echte womanizer. Hij had relaties met onder anderen Anita Doth, Katja Schuurman en Danii Minogue en woont tegenwoordig in Duitsland. Vanaf 2009 treden Ray & Anita zo nu en dan weer samen op, sinds 2012 ook weer onder de naam 2 Unlimited, een naam die officieel eigendom is van 2 Belgische producers, Jean-Paul De Coster en Phil Wilde. Ray Slijngaard wordt vandaag 49 jaar.