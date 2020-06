Rolling Stones brengen 13 albums uit als half-speed masters

Terwijl de onvermoeibare Rolling Stones werkten aan materiaal voor een nieuw album, werd er achter de schermen gewerkt aan bijzondere releases van dertien albums van de band. Enkele jaren geleden verschenen deze albums al in een boxset, maar nu zijn deze half-speed masters ook als losse exemplaren verkrijgbaar.

Dankzij de half-speed mastering techniek kan er met nog meer precisie naar de remastering van het oude materiaal worden gekeken en daarmee is er meer diepte en helderheid aan hun oudere werk toegevoegd. Dat hoor je terug op de dertien albums van de Rolling Stones die vandaag worden uitgebracht. Van ‘Sticky Fingers’ (1971), ‘Exile On Main St.’ (1972) en ‘It’s Only Rock And Roll’ (1974) tot ‘Tattoo You’ (1981), ‘Bridges To Babylon’ (1997) en ‘A Bigger Bang’ (2005) aan toe.

En zelfs tijdens de lock-down periode, waarin het leven leek te vertragen, gingen de Stones nog full speed door met muziek maken. Ze werkten mee aan Lady Gaga’s ‘One World Together At Home’ evenement met een online uitgevoerde versie van ‘You Can’t Always Get What You Want’ en brachten in april het toepasselijke nummer ‘Living In A Ghost Town’ uit.