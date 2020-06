CUT_ brengt nieuwe single ‘Cry’ uit

Na het wereldwijde succes van hun vorige single ‘Out Of Touch’ (20 miljoen streams) is CUT_ terug met een nieuwe track. ‘Cry’ is een betoverend stuk speelse alt-pop geworden, met invloeden uit pop, soul, R&B en elektronica.

Belle vertelt over de single: “’Cry’ talks about being close to a friend in a certain state of mind. A feeling of extreme emotion, crying in the kitchen when no one’s watching. Curling up on the bathroom floor and just feeling sad for oneself. A state blinded by emotion, but when that person comes out of it you are there as a friend. You never left. You patiently waited and supported. ‘Cry’ is an ode to friendship.”.

Het eindproduct is een aangrijpend, sonische werk dat doordrenkt wordt door de it Amsterdam afkomstige CUT_’s onnavolgbare stijl.