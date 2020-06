24 juni, de verjaardag van Jason Mraz

Jason Mraz is een Amerikaanse singer-songwriter en de trotse bezitter van twee Grammy’s. Hij won deze felbegeerde prijzen in 2010 in de categorieën Best Popartist en voor het duet, ‘Lucky’, met Colbie Caillat. Jason Mraz tourde onder meer als voorprogramma met Bob Dylan, Maroon 5 en The Rolling Stones.

In Nederland werd hij voornamelijk bekend door zijn nummer ‘I’m Yours’ die vreemd genoeg is blijven steken in de tipparade. Na de heruitgave, een jaar later, werd de single wel een groot succes in Nederland. De shows van hem zijn zitten vol met humor en zijn populariteit blijkt wel uit een uitverkocht Carré (2014) en Ziggodome (2015). De zanger viert vandaag zijn 43e verjaardag.