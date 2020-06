Urbex komt met nieuwe single ‘Steam’

De Brusselse drummer en componist Antoine Pierre (1992) groeide in enkele jaren tijd uit tot een van de sleutelfiguren binnen de Belgische jazzscene. Hij is bandleider en bezieler van Urbex en Next.Ape, maar eveneens proactief lid van een reeks invloedrijke bands binnen de internationale scene – onder meer bij gitaarvirtuoos Philip Catherine en bij TaxiWars, het jazz-versus-rock-experiment rond Tom Barman en Robin Verheyen. Wanneer Pierre in 2015 terugkeerde uit New York, waar hij na z’n studies aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel nog een extra jaar studeerde, ontvangt hij de Sabam Jazz Award voor Jong Talent.

Urbex staat voor ‘Urban Exploration’, ofte de fascinatie voor de esthetiek van oude gebouwen die door de tijd werden aangetast. Vergeelde muren, afbladderend behang, beschimmelde deuren, gammele balken en gebarsten ramen – ook in Antoine Pierre’s muziek weergalmt een gelijkaardige atmosfeer: levendig en toch verlaten, met een eigenzinnige structuur in de chaos.

Datzelfde jaar nog nam hij ook met Urbex z’n eerste album als bandleider op. Na de release van de plaat ‘Urbex’ in 2016 tourde de band twee jaar lang doorheen België en de buurlanden, om vervolgens opnieuw de studio in te duiken voor hun tweede album ‘Sketches Of Nowhere’ (2018, Igloo Records). Na lovende kritieken en meerdere awards (Choc Jazzman, Indispensable Jazz News, Octave de la Musique 2019, …) vertrekt Urbex op een eerste internationale tournee, inclusief verschillende line-ups en gastmuzikanten als Ben Van Gelder, Reinier Baas en Magic Malik.

‘Suspended’ is het derde album van Urbex, en meteen ook de eerste live recording van de avontuurlijke groep in z’n vijfjarige bestaan. Voor het originele repertoire liet bandleider Antoine Pierre zich inspireren door de atmosfeer van Miles Davis’ iconische plaat ‘Bitches Brew’ (1970). ‘Suspended’ werd opgenomen in de prestigieuze Studio 4 in Flagey in januari 2020, tijdens een eerste publieke voorstelling.

De muziek klinkt groovy en bruisend, als een ware uitbarsting van energie en klanken. Soms als in een trance, maar even vaak opstijgend richting een verbluffende climax: Antoine creëert rijke en gelaagde arrangementen die vanuit zachte sferen, bijna neigend naar leegte, weten te ontpoppen tot muzikale extases. Hij speelt, kortom, niet zelden met de verwachtingen van de luisteraar.

Urbex speelde meer dan 60 concerten sinds hun oprichting in 2015 (waaronder Jazz Middelheim (BE), PBA (BE), Paradox (NL), Bimhuis (NL), Altes Pfandhaus (DE), Soleils Blues Festival (FR), …). De groep bracht twee albums uit in 2016 en 2018, beiden via Igloo Records, die lovend ontvangen door pers en publiek. Hun nieuwe single ‘Steam’ is nu uit.