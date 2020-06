Black Eyed Peas terug met nieuw album: ‘Translation’

De Black Eyed Peas zijn terug met een nieuw album: ‘Translation’. In een wervelende mix van hiphop, pop, dance, reggaeton en trap, bouwen ze een feestje met artiesten als Sharika, Tyga, Nicky Jam, Becky G en French Montana. Ze gaven eind vorig jaar het eerste voorproefje van het nieuwe album met ‘RITMO’ (Bad Boys For Life), dat in acht maanden tientallen keren platina werd en meer dan 1,5 miljard keer werd gestreamd.

Tot nu toe hebben de Black Eyed Peas meer dan vijftig miljoen albums verkocht en talloze nummer 1-hits gehad. Met een kersvers album en hun nieuwe frontvrouw J Rey Soul, luiden ze een nieuw hoofdstuk in en bewijzen ze eens te meer nog altijd de onvervalste hitmachine te zijn die ze ooit waren. Sterker nog: het is eigenlijk alsof ze nooit zijn weggeweest.