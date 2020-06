Alicia Keys zingt over vernietigende impact racisme en politiegeweld

Nu de Black Lives Matter-beweging de hele wereld in z’n greep houdt, zingt Alicia Keys in haar nieuwe nummer ‘Perfect Time To Die’ over de vernietigende impact van racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. Maar ook buiten haar muziek, spreekt ze zich uit over de actualiteit. Zo heeft ze zich aangesloten bij een initiatief van prominente zwarte vrouwen in de muziekindustrie om aandacht te vragen voor de dood van de Amerikaanse Breonna Taylor, die door politie in haar eigen slaapkamer werd doodgeschoten.

In een interview met Trevor Noah vorige week noemde ze racisme de echte pandemie die moet worden aangepakt: “This deeply rooted racism, this police brutality, this treatment of black people that is just completely unacceptable. To the point where daily we are seeing lives lost, people murdered for… nothing, nothing. For being black.” Haar nieuwe nummer vangt het vuur en de energie die de massale protesten hebben aangewakkerd, met een refrein dat toewerkt naar een wrange climax: “I guess you picked the perfect way to die.”