20 juni, de verjaardag van Lionel Richie

Op 20 juni 1949 werd in Tuskegee, Alabama de inmiddels wereldberoemde Lionel Richie geboren. Lionel is bekend als solo-zanger, maar natuurlijk ook van zijn vroegere groep, The Commodores, waarin hij zong, piano speelde en saxofonist was. De grootste hit van The Commodores was natuurlijk ‘Easy’, de grootste hits van Richie solo zijn ‘Hello‘ en ‘All night long’.

Andere grote hits van de Amerikaanse zanger zijn ‘Angel’, ‘My destiny’ en natuurlijk ‘Say you, say me’. Lionel Richie is twee maal getrouwd geweest en adopteerde in 1983 de inmiddels net zo bekende Nicole Richie. Met zijn tweede vrouw kreeg hij nog op natuurlijke wijze een zoon en een dochter, Miles en Sophia. Lionel Richie wordt vandaag 71 jaar.