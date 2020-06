Jett Rebel kondigt intieme tournee aan

De zalen gaan weer (beperkt) open en livemuzikant Jett Rebel is van de partij. Deze zomer is hij te zien in elf Nederlandse theaters en poppodia. Vanwege het intieme karakter noemt hij het de Face To Face Tour. “Ik zit ook al drie maanden thuis. Niet spelen voelt voor mij zo onnatuurlijk, ik ben blij dat het weer kan”, aldus Jelte Tuinstra, alias Jett Rebel. “Ik geef sowieso altijd het beste dat ik in me heb.”

2020 is een heel ander jaar geworden dan iedereen voor ogen had, zo ook Jett Rebel. Geen wonder dat hij weer staat te popelen om het podium op te mogen, in zijn eentje. Uiteraard wordt aan alle vereisten en voorzorgsmaatregelen voldaan, maar de essentie blijft hetzelfde: een man en zijn muziek.

Jett Rebel Tourdata

05-07-2020 | Paradiso, Amsterdam

08-07-2020 | Musis, Arnhem

09-07-2020 | TivoliVredenburg, Utrecht

11-07-2020 | Openluchttheater Cabrio, Soest

12-07-2020 | Grenswerk, Venlo

14-07-2020 | Theater de Kattendans, Bergeijk

15-07-2020 | De Pul, Uden

18-07-2020 | Burgerweeshuis, Deventer

19-07-2020 | Openluchttheater Kersouwe, Heeswijk-Dinther

22-07-2020 | De Vorstin, Hilversum

25-07-2020 | Openluchttheater Caprera, Bloemendaal