Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Johnny Cash.

Vandaag willen wij jullie laten genieten van een concert dat de legendarische Johnny Cash gaf in het Manhattan Center in 1994. Cash bracht tijdens deze show een aantal van zijn grootste hits waaronder ‘Folsom Prison Blues’, ‘Ring of Fire’, ‘I Walk the Line’ en ‘Ghost Riders in the Sky’. Geen overweldigende lichtshows of iets dergelijks, gewoon een heerlijk concert van The Man in Black, een man op een podium die muziek laat horen dat een weerspiegeling is van zijn gerimpelde, veerkrachtige, Amerikaanse ziel.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Johnny Cash live @ Manhattan Center, USA (1994).