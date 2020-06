Club Hart Live: intieme muzikale avonden met o.a. Edsilia, Najib en VanVelzen

In juli opent het nieuwe Club Hart Live, gevestigd in een Amsterdamse TV-studio, haar deuren voor iedereen met een groot hart voor muziek en comedy. Artiesten als VanVelzen, Ruben Hein, Najib Amhali, 3JS, Edsilia Rombley, Dominic Seldis en vele anderen staan te popelen om na maanden thuiszitten weer het podium op te mogen om Nederland ouderwets te entertainen. Naast het bijwonen van de intieme liveshows in Club Hart Live is het ook mogelijk om samen met je vrienden deel te nemen aan de concerten via een online livestream.

Voor deze avonden, waarbij tevens TV-crew aanwezig is voor registratie van de shows, zijn 100 VIP-plekken beschikbaar. Uiteraard is Club Hart helemaal COVID-19 proof en georganiseerd volgend de regels van het RIVM. Gasten kunnen genieten van een geheel verzorgde VIP-avond met een eigen huis-DJ, shared dining van hoog niveau en zoals gezegd een topartiest. Club Hart is dé nieuwe plek waar de beste artiesten en leukste talenten in deze nieuwe samenleving live optreden om Nederland ouderwets te entertainen.