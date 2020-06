14 juni, de verjaardag van Boy George

Boy George (George Alan O’Dowd), geboren op 14 juni 1961 te Eltham, Engeland viert vandaag zijn 59e verjaardag. Hij maakte jarenlang deel uit van de Britse band Culture Club en had hits met ‘Do You Really Want to Hurt Me’, ‘Church of the Poison Mind’ en ‘Karma Chameleon.’ In het kader van Band Aid, een samenwerkingsverband van diverse artiesten om geld in te zamelen tegen de hongersnood in Afrika, zong hij ook mee op ‘Do They Know It’s Christmas’. De laatste jaren is Boy George vooral bekend in het underground dance circuit als veelgevraagd DJ.