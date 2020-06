13 juni, de verjaardag van Henk Wijngaard

Henk Wijngaard, geboren op 13 juni 1946 te Stadskanaal viert vandaag zijn 74e verjaardag. Op 14-jarige leeftijd kreeg hij van zijn moeder een gitaar. Henk was vrachtwagenchauffeur, zijn bijrijder vroeg waarom hij geen liedjes over vrachtwagenchauffeurs schreef. Vervolgens deed hij mee met een talentenjacht waarna Wijngaard een contract kreeg aangeboden door platenmaatschappij Telstar.

In 1978 schreef hij ‘Met de vlam in de pijp’ dat hem gelijk zijn eerst grote hit opleverde. Een aantal nummers over het vrachtwagenchauffeurschap volgden, in 1988 had hij wederom een hit, dit met ‘n Sneeuwwitte bruidsjurk’. Twee jaar later deed hij dit nog eens over met de single ‘Hé Suzie’.