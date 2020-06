Spanker releast verzamelalbum van succesvolle ’Spanker Sessions’

Eén van de grootste hit producers van Nederland, Spanker, heeft de afgelopen tijd allesbehalve stilgezeten. Om zichzelf muzikaal fit te houden heeft hij in samenwerking met Top Notch ‘Spanker Sessions’ in het leven geroepen. Hiermee bleef Spanker, zelfs tijdens de quarantaine, muziek maken met grote hiphop artiesten, zoals Josylvio, Broederliefde, Cho, Sticks en Sevn Alias. De laatste negen weken heeft Spanker elke maandagavond via Instagram Live maar liefst tien tracks weten te maken met de afwisselende artiesten. Dit gebeurde allemaal live waarbij fans en volgers werden meegenomen in dit proces. In diezelfde week nog konden zij ook genieten van de single én videoclip.

De sessies werden zo succesvol ontvangen dat Spanker zelfs SFB bij elkaar wist te brengen, die na 2018 geen muziek meer uitbrachten en nu weer samen op weg zijn. Zij zijn te horen op de single ‘Legendary’. Verder zijn onder meer de singles ‘Temiz’ met Murda en Josylvio, ‘Villa’ met Kevin en Jonna Fraser en ‘Mindgames’ met Broederliefde te horen op het album.

“Het was voor het eerst dat ik op deze manier complete songs ging maken met artiesten, dus dat was wel een uitdaging. Daartegenover heeft het er wel voor gezorgd dat ik het maken van een song op een andere manier ging bekijken. Ik ben mede daardoor ook heel trots op alle tracks die hieruit zijn ontstaan. Alle artiesten die ik hiervoor heb benaderd, waren vanaf het begin ook heel enthousiast. Die waardering en liefde is denk ik wel over de hele plaat terug te horen, en dat is één van de mooiste dingen van dit project.”

– Spanker

Over Spanker

Tevin Irvin Plaate (1990), alias ‘Spanker’, is een Amsterdamse hit producer wiens werk al jarenlang breed beluisterd wordt. Er is haast geen gevestigde naam met wie Spanker nog niet heeft samengewerkt. Zijn allereerste hit scoorde hij met Cho met de single ‘Misschien Wel Hè’ (2014). Het jaar daarop was hij onder andere verantwoordelijk voor de productie van de monsterhit ‘Nu Sta Je Hier’ van SFB, die inmiddels goed is voor meer dan 30 miljoen views op YouTube. Naast het leveren van top scorende producties, heeft Spanker ook de rol van executive producer eigen weten te maken: hij heeft onder meer exclusief het album ‘Knock Knock 3’ (op één track na) van Cho geproduceerd.

Ook heeft hij zijn naam staan op iedere track van het album ‘Geit’ (2017) van de legendarische rapper Hef. In 2018 was het tijd voor een eerste eigen project van Spanker: ‘Ontbijten Met Champagne’. Begin dit jaar nam Spanker een groot gedeelte van de producties van het Turkse album ‘Doga’ van Murda voor zijn rekening. Met singles als ‘AYA’ en ‘Bi Sonraki Hayatimda Gel’ bestormden zij de hitlijsten in Turkije en behaalden ze tientallen miljoenen streams. Van internationaal succes was overigens eerder al sprake, zo werkte hij al samen met gerenommeerde namen zoals M.I.A. en Chris Brown.