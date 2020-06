De nieuwe sound van Sam & Julia

Aankomende vrijdag (12 juni) verschijnt ‘One Man Show’; de eerste single van het debuut-album van Sam & Julia. Ze laten de traditionele Americana achter zich en duiken, versterkt door hun band, een alternatieve hoek in. ‘One Man Show’ gaat over vallen voor iemand die je keer op keer een rad voor ogen draait.

Sam & Julia zijn een indie-folkrock duo uit Amsterdam. Met hun karakteristieke stemmen en eigenzinnige songs vullen ze elkaar perfect aan. De eerste EP, ‘So Far, So Good’ (2019), kwam uit op I Love My Label van Tim Knol en zette Sam & Julia meteen op de kaart. Het duo was o.a te gast bij ‘Vrije Geluiden’ en speelden meermaals op de nationale radio.

Vorige zomer zagen Sam & Julia weinig zonlicht. Met enkel een piano, een gitaar, een oude drumcomputer en een nieuwe stapel verhalen schreven ze samen aan hun eerste plaat. Van een paniekaanval in de dierentuin van Sam tot de zoveelste ongemakkelijke date van Julia, ze wisten het te vangen in een liedje. Het album is opgenomen in de Wisseloord Studio’s en wordt in het voorjaar van 2021 verwacht op I Love My Label.