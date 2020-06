5 juni, de verjaardag van Ellen Foley

Ellen Foley viert vandaag haar 69e verjaardag. Foley is geboren op 5 juni 1951 te Saint Louis, Missouri en bracht tot nu toe vier solo albums uit. De zangeres had hits als ‘What’s the matter baby’ en ‘We Belong to the Night’. Haar grote doorbraak echter, kwam in 1977, door het zingen van ‘Paradise by the Dashboard Light’, het duet met Meat Loaf. Vreemd genoeg werd Karla DeVito gebruikt in de videoclip, de zangeres die meeging op tournee. Wel werkte ze naast Meat Loaf samen met artiesten als Blue Öyster Cult, The Clash en Joe Jackson. In 2013 bracht ze haar vierde album uit, getiteld ‘About Time’.

Naast zangeres is Ellen Foley ook actrice. Ze speelde onder anderen in films, als ‘Cocktail’, ‘Hair’, ‘Tootsie’, en ‘Fatal Attraction’. In 1990 trouwde Foley met schrijver Doug Bernstein. Met hem kreeg ze twee zoons. Het gezin woont is Manhattan, waar Foley tegenwoordig zangdocente is op The Paul Green School of Rock Music.