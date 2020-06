3 juni, de verjaardag van Suzie Quatro

Susan Kay “Suzi” Quatro, geboren op 3 juni 1950 te Detroit, Michigan, USA viert vandaag haar 70e verjaardag. Suzie, singer-songwriter, basgitariste en actrice is de eerste vrouwelijke bassist die de status heeft bereikt van grote rockster. Deze status doorbrak de barrière voor vrouwen om als volwaardig gezien te worden in de rockmuziek. In de jaren ’70 scoorde Quatro een serie hits waaronder ‘Can the Can’, ’48 Crash’, ‘Devil Gate Drive’, ‘If You Can’t Give Me Love’, ‘Stumblin’ In’ (met Chris Norman van Smokie) en ‘She’s in love with you’.

Tussen 1973 en 1980 mocht ze zes Bravo Otto’s (een Duitse onderscheiding ter ere van uitmuntendheid van uitvoerende kunstenaars in film, televisie en muziek) in ontvangst nemen. In 2010 trad ze toe tot de Michigan Rock and Roll Legends online Hall of Fame. Suzie Quatro verkocht wereldwijd ruim 50 miljoen albums en treed nog steeds op. Haar meest recentelijke album getiteld ‘QSP’ (met Andy Scott en Don Powell) kwam uit in 2017.