Primeur: Are MC – I Need (feat. DJ Rachi)

Dachten je nu echt dat oudgedienden van de Hip Hop, Are MC en DJ Rachi, na één single alweer in quarantaine gingen? Guess not! De 2e single in korte tijd dient zich alweer aan. Het duo blijft ook nu weer die ‘summer vibe’ aanhouden. De track heeft alles wat je nodig hebt; Een drankje, luie stoel en Hip Hop. Echte Hip Hop, en dat is precies waar deze track ook weer over gaat.

Are MC rapt al vanaf de old school met een vette knipoog naar de funk. Samen met ‘partner in rhyme’ DTF begon zijn carriére rond 1986 tijdens het eind-examenjaar van de MAVO met een ‘performance’ als Run DMC. Are MC werd bekend met Dope Posse / Family Jewels, Seven Eleven, U-Gene & Oh Jay (UJ) en als solo artiest ‘live on stage’ met diverse DJ’s zoals Oh Jay, IQ, Rachi, Juggernaut Mace & Charm. Shows werden geopend voor onder andere George Clinton, Schoolly-D, Paris en DMC (Run DMC). Eén van de hoogtepunten was als bandlid van UJ als support-act voor Anouk in 2000 op haar ‘Tournado tour’.

Met zijn funkband Seven Eleven toerde hij door heel Europa en speelde op veel grote festivals zoals Black Music Festival (Girona – Spanje), Blue Balls Festival (Luzern – Zwitserland), Jazzfestival Kaunas (Litouwen) en het Northsea Jazzfestival. Are MC werkte samen met artiesten zoals; handieMan & Hans Dulfer, Yuli Minguel, Brainpower, Menace, Fred Wesley, Dawn Silva (P-Funk), Gary ‘Mudbone’ Cooper (Bootsy Collins, Dave Stewart) en Joe Bowie (Dfunkt). In 2006 bracht Are MC zijn eerste solo album uit met als titel ’Spaced Out’ op het 4XM label. Een jaar later kwam de mixtape ’Throughout The Years’ uit, gemixt door DJ Rachi.

DJ Rachi is de Dutch DMC turntablism champion. Na zijn MC carrière midden jaren ’90 voor Deadly Maniacs, stort Rachi zich volledig op het turntablism en weet diverse DJ battles te winnen. In 1997 won hij The Numark Scratch To The Edge battle. In 2000 wint DJ Rachi The DMC Battle For Dutch Supremacy en neemt hij deel aan The Battle For World Supremacy in de Millennium Dome te Londen. In 2006 wint hij het DMC Dutch DJ Championship en neemt hij deel aan het DMC World DJ Championship in het Hammersmith Palais te Londen. In 2007 en 2008 wint hij ook nog King Of The Turntable.

Weer later werd Rachi actief als beatcreator en verzorgde producties voor N!KS, een project met rapper Alfobetic. Sinds 2007 maakt hij ook beats voor Are MC. Daarnaast verzorgde Rachi turntablism showcases en DJ sets op diverse parties zoals Return of the Boombap (Effenaar) en was door de jaren heen DJ voor artiesten en crews zoals Kempi, Fotosynthese en Imadodattaz.

Vandaag komt hun nieuwste collaboratie uit, ‘I Need’, zogezegd dus over de noodzaak van de echte Hip Hop. Te beluisteren via Spotify, Google Play en Apple Music. En waar kan je die single nu beter primeuren dan op het platform waar met weet wat noodzaak voor muziek is: Maxazine: