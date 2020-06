Black Lab komt met nieuwe single, ‘In a moment’

De alternatieve rockband Black Lab werd in 1995 opgericht in San Francisco. Voordat de band naar LA verhuisde, maakte de band enkele albums, die werden gereleased bij labels als Geffen en Epic. Na het verlaten van Epic, werd de kern van de band teruggebracht tot singer-songwriter Paul Durham en producer-componist Andy Ellis. Durham verhuisde naar Montana en wisselde van daaruit zijn muzikale ideeën uit met Ellis. Beiden hielden van alleen werken en door op grote afstand alleen samen te werken, zetten de mannen een gedegen fundament voor Black Lab.



Black Lab heeft inmiddels muziek uitgebracht, die te horen is in grote films, trailers, tv-shows en commercials, waaronder Blade: Trinity, Permanent Midnight, The Covenant, Pretty Little Liars, House MD, Banshee, The Shield, Buffy The Vampire Slayer, What I Like About You, Flashpoint, Honda, GM en anderen.

“Nummers zijn niet meer genoeg”, zegt Durham. “We willen films maken van geluid.”

De band heeft veel succes gehad door haar onafhankelijke status te benutten door middel van campagnes voor sociale media, YouTube-stunts en een enorm succesvolle Kickstarter – allemaal dankzij de langdurige inzet van haar fans die de nummers van Black Lab tientallen miljoenen keren gestreamd hebben. Het duo ging een meer experimentele fase in met het vrijgeven van een breed scala aan muziek, waaronder zes albums, een unplugged record, een live akoestische dvd-collectie, een set elektronische instrumentals en nu de nieuwste alt-electro single ‘In A Moment’.