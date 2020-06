Barnabus verbaast met ‘FreAking Be HaPpy’

Het mooie van de coronacrisis is dat veel mensen hun verborgen talenten naarboven laten komen. mensen durven meer, proberen meer, experimenteren meer. En soms pakt dat verbluffend goed uit. Zoals bij Barnabus. 2 maanden na ‘My gurl’ komt Barnabus, het alias van Barnaby Scott, met ‘FreAking Be HaPpy’. Pure grunge, zoals Kurt Cobain het begin jaren 90 zelf zou kunnen hebben bedacht.

Misleidend openend nam hij het intro akoestisch op en liet het bewust alternatief indie klinken. Ondanks dat Barnabus een Brit is die woonachtig is in Frankrijk, klinkt ‘FreAking Be HaPpy’ alsof het uit Seattle zelf komt, en het geluid zo krijgen is een kunst. Klasse.

In een tijd waarin men gaat nadenken over wat men wil doen, kwamen Barnaby en gitarist Nelson Legrix samen en vonden een oud werk van hen samen, poetsten het wat op en brachten het uit. Terecht! Het nummer was al eerder geschreven, toen de twee na een avond stappen in de homestudio van Scott belandden en het nummer als jam op namen. En zo hoort het.