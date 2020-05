Hans Dulfer komt naar Patronaat

Al 65 jaar neemt de energieke saxofoonsound van Hans Dulfer een prominente plek in in de Nederlandse jazzscene. Zowel solo als met zijn roemruchte formaties zoals Perikels, Reflud en Big Boy, heeft hij een een onbetwiste positie afgedwongen in de internationale jazztop.

Om deze carrière te vieren én omdat de saxofonist in 2020 tachtig jaar wordt, presenteert Dulfer tijdens deze ‘Looking Back To The Future’ tournee een nieuwe band.

Een band met gerenommeerde muzikanten en nieuw repertoire, doorspekt met Dulferklassiekers. Dit wordt een hele speciale avond, die je niet wilt missen!

Hans Dulfer komt op 13 februiari naar het Patronaat in Haarlem.